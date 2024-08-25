В Германии проверяют причастность ИГИЛ к нападению с тремя погибшими

Федеральная прокуратура Германии взяла под свой контроль расследование нападения с ножом в западном городе Золинген, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщила агентству, что следствие ведется против главного подозреваемого, который ранее сам сдался полиции.

Федеральная прокуратура ведет расследование убийств, а также изучает возможную принадлежность мужчины к террористической группировке ИГИЛ.

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Ранее "Исламское государство" заявляло, что нападение совершил один из его членов.

Полиция заявила, что подозреваемый взял на себя ответственность за нападение, и сейчас его допрашивают.

Также сообщалось о задержании 15-летнего подростка, который мог иметь разговор с подозреваемым в нападении. Свидетели утверждают, что слышали, как арестованный и другой мужчина говорили о возможном нападении с ножом.

Напомним, в городе неподалеку Дюссельдорфа на западе Германии произошло нападение с ножом во время празднования дня города, три человека погибли и еще восемь ранены.