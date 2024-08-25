Глава МЗС Італії анонсував переговори зі своїм колегою з Ірану

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що в нього заплановані переговори з його колегою з Ірану Алі Багері.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За словами італійського міністра, переговори стосуватимуться ситуації на Близькому Сході та можливості деескалації.

"Я маю заслухати нового міністра закордонних справ Ірану пізніше сьогодні. Я також надішлю йому чіткий сигнал: давайте зробимо все, щоб запобігти ескалації на Близькому Сході. Давайте продовжимо переговори, що відбуваються в Каїрі", – зазначив глава МЗС Італії.

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Він назвав позитивним той факт, що Ізраїль вирішив взяти участь у сьогоднішніх переговорах в Каїрі.

"Важливо, щоб Іран підштовхнув хуситів і "Хезболлу" до того, щоб вони зменшили свої атаки і зупинилися в цей дуже делікатний момент. Припинення вогню в Газі може бути досягнуте", – зазначив міністр.

Як відомо, вранці 25 серпня близько 100 ізраїльських літаків завдали ударів по більш ніж 40 пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану, тоді як "Хезболла" заявила, що запустила безпілотники і понад 320 ракет "Катюша" в напрямку Ізраїлю і вразила 11 військових цілей.

Як зазначили представники угруповання, цей обстріл завершив "першу фазу" її відповіді на вбивство Ізраїлем минулого місяця їхнього командира Фуада Шукра, але повна відповідь займе "деякий час".

Коментуючи ситуацію, що склалася, у Білому домі заявили, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" викликала побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені як Сполучені Штати, так і Іран.

Раніше повідомляли, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун розпочав неоголошений візит на Близький Схід, щоб обговорити шляхи уникнення нової ескалації на тлі ризику атаки Ірану на Ізраїль.