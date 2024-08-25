Глава МИД Италии анонсировал переговоры со своим коллегой из Ирана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что у него запланированы переговоры с его коллегой из Ирана Али Багери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По словам итальянского министра, переговоры будут касаться ситуации на Ближнем Востоке и возможности деэскалации.

"Я должен заслушать нового министра иностранных дел Ирана позже сегодня. Я также пошлю ему четкий сигнал: давайте сделаем все, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Давайте продолжим переговоры, происходящие в Каире", – отметил глава МИД Италии.

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Он назвал положительным тот факт, что Израиль решил принять участие в сегодняшних переговорах в Каире.

"Важно, чтобы Иран подтолкнул хуситов и "Хезболлу" к тому, чтобы они уменьшили свои атаки и остановились в этот очень деликатный момент. Прекращение огня в Газе может быть достигнуто", – отметил министр.

Как известно, утром 25 августа около 100 израильских самолетов нанесли удары по более чем 40 пусковым установкам "Хезболлы" на юге Ливана, тогда как "Хезболла" заявила, что запустила беспилотники и более 320 ракет "Катюша" в направлении Израиля и поразила 11 военных целей.

Как отметили представители иранской группировки, этот обстрел завершил "первую фазу" ее ответа на убийство Израилем в прошлом месяце их командира Фуада Шукра, но полный ответ займет "некоторое время".

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Белом доме заявили, что эскалация конфликта между Израилем и "Хезболлой" вызвала опасения по поводу более широкого регионального конфликта, в который могут быть вовлечены как Соединенные Штаты, так и Иран.

Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун начал необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить пути избежания новой эскалации на фоне риска атаки Ирана на Израиль.