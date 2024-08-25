Посольство Росії поскаржилося на Францію через затримання Дурова

Посольство Росії у Парижі поскаржилось, що Франція ухиляється від взаємодії стосовно затримання засновника Telegram Павла Дурова.

Про це йдеться у заяві російського посольства в Telegram, повідомляє "Європейська правда".

У посольстві зазначили, що після появи в ЗМІ новини про затримання Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ.

"Станом на сьогодні французька сторона поки що ухиляється від взаємодії з цього питання", – йдеться у повідомленні посольства.

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Французькі ЗМІ повідомили, що у Франції напередодні увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

Французькі слідчі вважають, що відсутність модерації у Telegram, відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також пропоновані месенджером інструменти, такі як одноразовий номер, криптовалюти тощо, роблять Дурова співучасником наркоторгівлі, злочинів на грунті педофілії і шахрайства.

Нагадаємо, раніше заклики до регулювання Telegram лунали з боку окремих країн-членів ЄС.