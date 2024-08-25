Посольство России пожаловалось на Францию из-за задержания Дурова

Посольство России в Париже пожаловалось, что Франция уклоняется от взаимодействия относительно задержания основателя Telegram Павла Дурова.

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В посольстве отметили, что после появления в СМИ новости о задержании Дурова немедленно запросили у французских властей разъяснения относительно причин и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.

"По состоянию на сегодня французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу", – говорится в сообщении посольства.

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Французские СМИ сообщили, что во Франции накануне вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

Французские следователи считают, что отсутствие модерации в Telegram, отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, а также предлагаемые мессенджером инструменты, такие как одноразовый номер, криптовалюты и т.д., делают Дурова соучастником наркоторговли, преступлений на почве педофилии и мошенничества.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.