Паре из Чехии грозит тюрьма, потому что ребенок два года не ходил в школу

В Чехии открыли уголовное дело против мужчины и женщины, поскольку они почти два года не обращали внимания на то, что ребенок не ходит в школу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Женщину 47 лет и мужчину 64 лет из Чешского Крумлова обвинили в том, что они поставили под угрозу воспитание ребенка: они вообще не отправляли школьника в школу. За два учебных года ребенок пропустил 1900 часов занятий.

"Уголовные следователи из Чешского Крумлова возбудили уголовное дело против шестидесятичетырехлетнего мужчины и женщины, младше его на семнадцать лет, за правонарушение, связанное с тем, что они поставили под угрозу воспитание ребенка, позволив несовершеннолетнему вести бездеятельный и аморальный образ жизни.

Реклама:

В течение двух учебных лет, 2022/2023 и 2023/2024, они не обращали внимания на то, что ребенок не посещал школу", – сказал Милан Байчура, представитель полиции.

Хотя начальная школа неоднократно предупреждала обвиняемую пару о том, что ребенок не посещает школу, никто из них не отреагировал.

В учебном году примерно 1 000 часов. Это означает, что ребенок практически отсутствовал в школе в течение двух лет.

Представитель полиции отметил, что правоохранители расследуют небольшое количество похожих дел, но не с таким большим количеством пропущенных часов.

Мужчина и женщина могут оказаться в тюрьме на несколько лет за совершение преступления, связанного с препятствованием воспитанию ребенка.

Напомним, недавно в Германии осудили 15-летнего подростка за убийство ученика из его школы.

А в апреле этого года произошла стрельба в школе в Финляндии, в результате чего погиб один ребенок и еще двое получили ранения.