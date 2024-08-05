У Німеччині засудили 15-річного підлітка за вбивство учня з його школи

Суд міста Вюрцбург, що в південній Німеччині, в понеділок, 5 серпня, засудив 15-річного хлопця до восьми років і шести місяців ув'язнення в колонії для неповнолітніх за вбивство 14-річного учня з його школи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Стрілянина сталася у вересні 2023 року в школі міста Лор-ан-Майн, що за 37 кілометрів на північний захід від Вюрцбурга. Судовий процес тривав із травня й відбувався за зачиненими дверима через вік обвинуваченого.

Суд мав вирішити, чи була стрілянина, в якій обвинувачений зізнався під час судового процесу, спланованим вбивством чи ненавмисним вбивством другого ступеня.

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Засуджений стверджував, що стрілянина не була навмисною, вибачився перед близькими вбитого однокласника й говорив, що йому шкода через те, що сталось. Його адвокати наполягали на шести роках ув’язнення.

Прокурори стверджували, що вбивство було скоєно зі злим умислом, оскільки куля влучила 14-річній жертві в потилицю, й просили восьми років та дев’яти місяців ув’язнення. Суд погодився з аргументами обвинувачення.

У квітні цього року, нагадаємо, сталась стрілянина у школі у Фінляндії, в результаті чого загинула одна дитина та ще двоє зазнали поранень.