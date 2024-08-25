У Краматорську під завалами, де шукали британського журналіста Reuters, знайшли його тіло

У Краматорську після ракетної атаки РФ під завалами знайшли тіло загиблого британця – вочевидь, журналіста агентства Reuters.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, пише "Європейська правда".

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін раніше у неділю повідомив, що після російського удару по готелю в Краматорську під завалами ймовірно перебуває журналіст з Великої Британії.

Агентство Reuters також повідомляло, що внаслідок російського удару по готелю "Сапфір" у Краматорську зник безвісти один член команди агентства.

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"З-під завалів зруйнованої у місті Краматорськ будівлі готелю деблоковано тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ", – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, додавши, що внаслідок атаки були поранені загалом шестеро цивільних.

24 серпня 2024 року о 22:35 російські війська вдарили по місту, ймовірно, ракетою "Іскандер-М", повідомили у прокуратурі. Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого готелю дістали тілесні ушкодження четверо журналістів іноземного медіа 38, 40, 41 та 46 років. Чоловіки отримали мінно-вибухові травми, забій головного мозку, перелом ноги, контузії, різані рани і забої тіла.

Філашкін повідомляв, що постраждалі – журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини.

Також повідомляли, що внаслідок обстрілу також постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка останнім часом займалася документуванням воєнних злочинів Росії на території України та наданням допомоги українській армії.