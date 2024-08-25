В Краматорске под завалами, где искали журналиста Reuters, нашли тело британца

В Краматорске после ракетной атаки РФ под завалами нашли тело погибшего британца – очевидно, журналиста агентства Reuters.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, пишет "Европейская правда".

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин ранее в воскресенье сообщил, что после российского удара по гостинице в Краматорске под завалами вероятно находится журналист из Великобритании.

Агентство Reuters также сообщало, что в результате российского удара по гостинице "Сапфир" в Краматорске пропал без вести один член команды агентства.

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"Из-под завалов разрушенного в городе Краматорск здания отеля деблокировано тело гражданина Великобритании, который погиб во время ракетной атаки со стороны ВС РФ", – сообщили в Донецкой областной прокуратуре, добавив, что в результате атаки были ранены в общей сложности шесть гражданских.

24 августа 2024 года в 22:35 российские войска ударили по городу, вероятно, ракетой "Искандер-М", сообщили в прокуратуре. Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенного отеля получили телесные повреждения четверо журналистов иностранного медиа 38, 40, 41 и 46 лет. Мужчины получили минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузии, резаные раны и ушибы тела.

Филашкин сообщал, что пострадавшие – журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела также пострадала польская журналистка Моника Андрушевская, которая в последнее время занималась документированием военных преступлений России на территории Украины и оказанием помощи украинской армии.