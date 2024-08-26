В Італії почали розслідування проти капітана розкішної яхти, яка затонула біля Сицилії

Італійська прокуратура розпочала офіційне розслідування щодо капітана розкішної яхти Bayesian Джеймса Катфілда через аварію судна, яка сталась біля берегів Сицилії минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

51-річний громадянин Нової Зеландії Катфілд перебуває під слідством за звинуваченням у ненавмисному вбивстві і корабельній аварії.

Незважаючи на те, що яхта постраждала від дуже раптового метеорологічного явища, цілком імовірно, що було скоєно такі злочини, як ненавмисне вбивство і корабельна аварія через необережність, заявив глава прокуратури Терміні-Імерезе Амброджио Картозіо.

Реклама:

Морське право покладає на капітана повну відповідальність за судно і екіпаж, а також за безпеку всіх, хто перебуває на борту.

Катфілд і вісім членів його екіпажу, що вижили, поки що не зробили жодних публічних коментарів щодо катастрофи.

Судно Bayesian, на борту якого перебували 22 людини, затонуло після того, як у цьому районі пройшовся торнадо. Човен пішов на дно всього за 60 секунд.

Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими. Згодом рятувальники виявили тіла сімох осіб, серед яких британський технологічний магнат Майка Лінч і його 18-річна донька.

Італійський прокурор розпочав розслідування за фактом ненавмисного вбивства британського технологічного магната Майка Лінча та ще шістьох людей.