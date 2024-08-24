Аварія розкішної яхти: В Італії відкрили розслідування за фактом ненавмисного вбивства

Італійський прокурор розпочав розслідування за фактом ненавмисного вбивства британського технологічного магната Майка Лінча та ще шістьох людей, які загинули, коли розкішна яхта затонула в штормову погоду біля берегів Сицилії цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Голова прокуратури міста Терміні-Імерезе Амброджо Картозіо заявив, що, незважаючи на те, що яхта зазнала аварії внаслідок несподіваної метеорологічної події, "цілком ймовірно", що було скоєно кілька вбивств і спричинення корабельної аварії через недбалість.

Наразі розслідування не було спрямоване проти якоїсь конкретної особи, сказав він на пресконференції.

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18-річна дочка Лінча, Ганна, також була серед тих, хто загинув, коли 56-метровий човен сім'ї, Bayesian, перекинувся під час сильного досвітнього шторму в понеділок біля Портічелло, недалеко від Палермо.

П'ятнадцять людей вижили, в тому числі дружина Лінча, чия компанія володіла Bayesian, і капітан яхти.

Катастрофа була б ще більш болючою, якби розслідування показало, що вона була спричинена "поведінкою, яка не відповідала обов'язкам, які кожен повинен брати на себе в судноплавстві", сказав Картозіо.

Капітана Джеймса Катфілда та інших людей, які вижили, цього тижня допитали представники влади. Жоден з них не прокоментував публічно, як саме затонув корабель.

Раффаеле Каммарано, інший прокурор, який виступав на тій же пресконференції, сказав, що коли влада допитувала Катфілда, він був "надзвичайно активним у співпраці".

Потоплення спантеличило військово-морських експертів, які кажуть, що такий човен, як Bayesian, побудований італійським виробником елітних яхт Perini, повинен був витримати шторм і в будь-якому випадку не повинен був піти на дно так швидко, як це сталося.

Витягування Bayesian з моря допоможе слідчим визначити, що сталося, але ця операція, ймовірно, буде складною і дороговартісною. Корабель лежить на боці на глибині 50 метрів, начебто неушкоджений.

"В інтересах власників і менеджерів корабля врятувати його", – сказав Картозіо, додавши, що "вони запевнили про свою повну співпрацю".

Рятувальники спочатку сподівалися знайти зниклих людей живими в одній з кают всередині яхти, де за умови щільно закритих дверей могла утворитися "капсула" з повітрям.

Проте пізніше висловили сумніви, що заблоковані у каютах люди живі.