В Италии начали расследование против капитана роскошной яхты, которая затонула возле Сицилии

Итальянская прокуратура начала официальное расследование в отношении капитана роскошной яхты Bayesian Джеймса Катфилда из-за аварии судна, которая произошла у берегов Сицилии на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

51-летний гражданин Новой Зеландии Катфилд находится под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве и кораблекрушении.

Несмотря на то, что яхта пострадала от очень внезапного метеорологического явления, вполне вероятно, что были совершены такие преступления, как непредумышленное убийство и кораблекрушение по неосторожности, заявил глава прокуратуры Термини-Имерезе Амброджио Картозио.

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Морское право возлагает на капитана полную ответственность за судно и экипаж, а также за безопасность всех, кто находится на борту.

Катфилд и восемь выживших членов его экипажа пока не сделали никаких публичных комментариев относительно катастрофы.

Судно Bayesian, на борту которого находились 22 человека, затонуло после того, как в этом районе прошелся торнадо. Лодка пошла ко дну всего за 60 секунд.

Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести. Впоследствии спасатели обнаружили тела семерых человек, среди которых британский технологический магнат Майка Линч и его 18-летняя дочь.

Итальянский прокурор начал расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната Майка Линча и еще шести человек.