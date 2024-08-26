Глава Міноборони Нідерландів відреагував на масований ракетний удар РФ по Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста, зазначив, що це лише посилює його мотивацію продовжувати підтримувати Україну.

Про це міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ця атака показує, що російська агресія не просто не припиниться, її потрібно активно зупиняти.

"Це посилює мою мотивацію продовжувати підтримувати Україну засобами протиповітряної оборони (в т.ч. винищувачами F16)", – підкреслив Брекельманс.

Реклама:

Раніше Польща заявила про порушення повітряного простору під час ракетно-дронової атаки Росії проти України вранці 26 серпня.

Також повідомляли, що у Молдові після масованої атаки РФ по Україні фіксують перебої в енергосистемі.