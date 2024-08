Посол Британії: Повітряні удари РФ не матимуть успіху проти волі українців

Посол Британії Мартін Гарріс вважає, що тактика Росії знищувати цивільну інфраструктуру України не досягне успіху проти "залізної волі українського народу".

Про це Гарріс написав у понеділок по обіді у своєму профілі в соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Гарріс відзначив, що цілий день 26 серпня Росія завдавала боягузливих повітряних ударів по цивільній інфраструктурі.

"Але вони не досягнуть успіху проти залізної волі українського народу. Мої думки з тими, хто загинув і отримав поранення в результаті сьогоднішніх атак. Винні мають бути покарані та притягнуті до відповідальності", – зауважив посол.

All day Russia has launched its cowardly air strikes on civilian infrastructure. But they will not succeed against the iron will of the Ukrainian people. My thoughts are with those killed and injured in today’s attacks. The perpetrators must be defeated and brought to justice.