У Європі розробляють системи оплати картками, що працюватиме без інтернету

Щонайменше кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-системи оплати картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання – зокрема й через саботаж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Член правління Банку Фінляндії Туомас Валімакі заявив, що з огляду на повномасштабну війну в Європі зросла ймовірність збоїв інтернет-інфраструктури.

Позаяк популярність готівки в Європі падає (серед фінів таких – 10%), в разі втрати звʼязку жителі не зможуть оплачувати товари і послуги.

"Оскільки карткові платежі вимагають функціонування міжнародних каналів передачі даних, Фінляндія повинна бути готова до перебоїв. Звичайно, багато інших країн перебувають у такій самій ситуації", – відзначив Валімакі.

За його словами, Фінляндія за кілька років запровадить національну систему миттєвих платежів, а офлайн-платежі стануть доступними для споживачів вже у 2025-му.

Він додатково стверджує, що Норвегія, Швеція, Данія та Естонія також планують запровадити офлайн-платежі картками.

Центральний банк Швеції повідомив Reuters, що сподівається до 1 липня 2026 року створити систему, яка дозволить шведам здійснювати офлайн-платежі картками для придбання товарів першої необхідності в разі перебоїв, що тривають до семи днів.

А центральні банки Норвегії та Данії заявили агентству, що вже запустили офлайн-електронні платежі, які продовжують розвивати.

Швеція і Норвегія раніше заявили, що відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.