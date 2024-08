Посол Британии: Воздушные удары РФ не будут иметь успеха против воли украинцев

Посол Великобритании Мартин Харрис считает, что тактика России уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины не достигнет успеха против "железной воли украинского народа".

Об этом Харрис написал в понедельник после обеда в своем профиле в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Харрис отметил, что целый день 26 августа Россия наносила трусливые воздушные удары по гражданской инфраструктуре.

"Но они не достигнут успеха против железной воли украинского народа. Мои мысли с теми, кто погиб и получил ранения в результате сегодняшних атак. Виновные должны быть наказаны и привлечены к ответственности", – отметил посол.

All day Russia has launched its cowardly air strikes on civilian infrastructure. But they will not succeed against the iron will of the Ukrainian people. My thoughts are with those killed and injured in today’s attacks. The perpetrators must be defeated and brought to justice.