Мерц хоче обговорити з Британією та Францією європейський "ядерний щит"

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про наміри обговорити з Францією та Великою Британією, який вигляд може мати колективне ядерне стримування" в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Про наміри порушити питання "європейського ядерного щита" німецький канцлер сказав під час першого закордонного візиту на новій посаді – до Франції.

"Я бачу принципову необхідність обговорити з Францією та Великою Британією питання про те, як ми можемо спільно дати таку відповідь у вигляді стримування в майбутньому", – сказав політик.

За його словами, такий "ядерний щит" є доповненням до "того, про що ми наразі домовилися зі Сполученими Штатами Америки та НАТО".

Ці та інші питання безпеки Німеччина і Франція обговорюватимуть у форматі "три плюс три" – тобто за участю лідерів, міністрів закордонних справ і оборони обох країн.

У межах цих зусиль Мерц і президент Франції Емманюель Макрон також домовились оновити німецько-французьку Раду з питань безпеки та оборони, яка існує з 1988 року.

Фрідріх Мерц здійснив візит до Парижа через 17 годин після свого призначення, прагнучи зміцнити німецько-французький альянс у Європі. Це перша закордонна поїздка нового канцлера Німеччини.

Мерц уже встиг заявити, що планує відвідати Україну найближчим часом.