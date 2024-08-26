Посол ЄС закликала надати Україні більше засобів ППО після масованої ракетної атаки РФ

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала надати Україні більше засобів протиповітряної оборони після масованої російської атаки 26 серпня.

Про це вона написала написала у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Матернова написала, що Росія вкотре здійснила багатогодинну масовану атаку, внаслідок якої енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

"Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони. Росію буде притягнуто до відповідальності", – наголосила вона.

Реклама:

Нагадаємо, впродовж декількох годин Росія атакувала регіони України дронами, крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами "Кинджал": ціллю росіян стала енергетична інфраструктура.

Як відомо, внаслідок російської ракетної атаки у деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, а у Луцьку, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.

Під час атаки Польща заявила про порушення повітряного простору. Також повідомляли, що у Молдові після масованої атаки РФ по Україні фіксують перебої в енергосистемі.