Посол ЕС призвала предоставить Украине больше средств ПВО после массированной ракетной атаки РФ

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны после массированной российской атаки 26 августа.

Об этом она написала в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Матернова написала, что Россия в очередной раз осуществила многочасовую массированную атаку, в результате которой энергетическая инфраструктура в 15 украинских регионах пострадала от беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

"Были убиты и ранены мирные жители. Эту жестокость необходимо прекратить, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны. Россия будет привлечена к ответственности", – подчеркнула она.

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Напомним, в течение нескольких часов Россия атаковала регионы Украины дронами, крылатыми ракетами и аэробаллистическими ракетами "Кинжал": целью россиян стала энергетическая инфраструктура.

Как известно, в результате российской ракетной атаки в некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, а в Луцке на Волыни поврежден многоквартирный дом.

Во время атаки Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства. Также сообщалось, что в Молдове после массированной атаки РФ по Украине фиксируют перебои в энергосистеме.