Лидеру оппозиции Польши "трудно представить" женщину-кандидата в президенты

Президент крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал критерии для будущего кандидата в президенты от политсилы, исключив возможность номинирования женщины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Качиньский сказал в интервью польскому Radio Maryja.

По словам президента "ПиС", "на данный момент, во время войны, нам кажется, что женщина не имела бы много шансов" стать президентом Польши, и ему "трудно даже представить себе модель женщины, которая могла бы быть кандидатом".

"С мужчиной понятно – он должен быть молодым, высоким, импозантным, красивым. Избиратели ставят высокие требования к имиджу. Он должен иметь семью. Он должен хорошо знать английский язык. В идеале – два языка... Он должен иметь международную известность. Это должен быть человек, для которого мир не является чем-то чужим, который бывал на конференциях, лекциях", – рассказал он.

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Качиньский отказался говорить, каких именно кандидатов рассматривает "Право и справедливость". Он, однако, прокомментировал возможность выдвижения бывшего премьера Матеуша Моравецкого – который, по неофициальным данным, имеет такие амбиции.

"Матеуш Моравецкий обременен тем, что был премьер-министром и принимал сложные решения. Это дает ему определенные шансы на выход во второй тур, но победа в нем была бы результатом какого-то чуда", – считает лидер "ПиС".

Выборы президента Польши состоятся весной 2025 года. Действующий президент Анджей Дуда находится в должности второй срок и не сможет баллотироваться.

Один из возможных кандидатов "Гражданской коалиции", которая сейчас находится у власти, и один из потенциальных фаворитов этих выборов – действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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