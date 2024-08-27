Экс-посол ЕС в Украине возглавит департамент в дипломатической службе Евросоюза
Предыдущий посол ЕС в Украине, эстонец Матти Маасикас с ноября возглавит департамент во внешнеполитической службе ЕС.
Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в представительстве Еврокомиссии в Эстонии.
Представитель представительства в комментарии ERR сказал, что Маасикас, который сейчас является советником по стратегическим вопросам для генерального секретаря Европейской службы по внешним делам, с 1 ноября должен возглавить европейский департамент службы.
Это структурное подразделение отвечает за отношения ЕС с европейскими государствами, которые не являются членами Евросоюза – Британией, Норвегией, Исландией, Швейцарией, малыми европейскими государствами, Восточной Европой и Западными Балканами, а также Турцией.
Напомним, Матти Маасикас был послом ЕС в Украине в 2019-2023 годах, его преемницей стала представительница Словакии Катарина Матернова.
Как известно, главой дипломатической службы ЕС должна стать Кая Каллас, которая из-за этого досрочно покинула премьерский пост в Эстонии (о ней – в статье "Русофобка", которой доверилась Европа").
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