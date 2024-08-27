Глава МЗС Естонії про масовані удари РФ: Маємо робити більше для України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив нещодавні масовані ракетні атаки РФ і закликав надавати Україні більшу підтримку.

Про це естонський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Росія безперервно атакує Україну ракетами і дронами вже кілька днів поспіль.

"Їхні варварські атаки на цивільне населення та інфраструктуру демонструють відсутність у Росії моралі та людяності. Ми повинні робити більше для України, поки її народ не зможе спокійно спати у своїх ліжках, а не в укриттях", – підкреслив Тсахкна.

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Згідно з даними українських Повітряних сил, 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних дронів.

Наступної ночі російські війська випустили по Україні 10 ракет і 81 "Шахед", 65 цілей вдалося збити.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повторно закликав зняти всі чинні обмеження на використання Україною західної зброї для ударів по військових цілях РФ.