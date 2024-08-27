Глава МИД Эстонии о массированных ударах РФ: Мы должны делать больше для Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил недавние массированные ракетные атаки РФ и призвал оказывать Украине больше поддержки.

Об этом эстонский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что Россия непрерывно атакует Украину ракетами и дронами уже несколько дней подряд.

"Их варварские атаки на гражданское население и инфраструктуру демонстрируют отсутствие у России морали и человечности. Мы должны делать больше для Украины, пока ее народ не сможет спокойно спать в своих кроватях, а не в укрытиях", – подчеркнул Тсахкна.

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Согласно данным украинских Воздушных сил, 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.

Следующей ночью российские войска выпустили по Украине 10 ракет и 81 "Шахед", 65 целей удалось сбить.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.