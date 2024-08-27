Фарери запустили консультації з Копенгагеном через прагнення членства в СОТ

Влада Фарерських островів, яка має широку автономію у складі Данії, вперше скористалась положенням у законі про самоврядування, аби порушити перед Копенганеном питання про приєднання до Світової організації торгівлі як окремої країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

Депутат парламенту Фарерських островів Аксель Йоханнесен у вівторок заявив, що країна вперше застосовує положення Закону про місцеве самоврядування про вирішення спорів із Копенгагеном.

Він пояснив, що територія останні десять років вела консультації з данським урядом про можливість приєднання до СОТ, але постійно отримувала незадовільну, на її думку, відповідь.

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"Тому ми вирішили, за погодженням з прем'єр-міністеркою (Данії. – Ред.), що спробуємо створити раду з вирішення спорів в Законі про місцеве самоврядування, яка раніше не застосовувалась", – оголосив Йоханнесен.

Він пояснив, що для економіки Фарерських острові украй важливо укладати більше торговельних угод, "саме тому ми повинні отримати членство в СОТ".

Голова данського уряду Метте Фредеріксен на пресконференції після зустрічі з главами урядів Гренландії та Фарерських островів підтвердила створення ради, назвавши це "великим кроком".

Механізм передбачає, що уряди Данії і Фарерських островів тепер повинні призначити по два члени до ради з вирішення спорів. Якщо вони не зможуть вийти на прийнятне рішення, Верховний суд Данії делегує до ради трьох суддів.

Фарерські острови – це група островів на півночі Атлантичного океану між Шотландією, Норвегією та Ісландією. Вони є автономним районом Данії з 1948 року та мають контроль над усією владою, окрім оборони та зовнішньої політики.

Фарери користуються відносно широкою автономією і навіть не входять до складу Європейського Союзу, на відміну від Данії. Територія приєдналась до санкцій ЄС, але залишила деякі винятки, які не поширюються на Копенгаген.