Фареры запустили консультации с Копенгагеном из-за стремления к членству в ВТО

Власти Фарерских островов, которая имеет широкую автономию в составе Дании, впервые воспользовалась положением в законе о самоуправлении, чтобы поставить перед Копенганеном вопрос о присоединении к Всемирной торговой организации как отдельной страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

Депутат парламента Фарерских островов Аксель Йоханнесен во вторник заявил, что страна впервые применяет положения Закона о местном самоуправлении о разрешении споров с Копенгагеном.

Он пояснил, что территория последние десять лет вела консультации с датским правительством о возможности присоединения к ВТО, но постоянно получала неудовлетворительный, по ее мнению, ответ.

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"Поэтому мы решили, по согласованию с премьер-министром (Дании. – Ред.), что попробуем создать совет по разрешению споров в Законе о местном самоуправлении, который ранее не применялся", – объявил Йоханнесен.

Он пояснил, что для экономики Фарерских островов крайне важно заключать больше торговых соглашений, "именно поэтому мы должны получить членство в ВТО".

Глава датского правительства Метте Фредериксен на пресс-конференции после встречи с главами правительств Гренландии и Фарерских островов подтвердила создание совета, назвав это "большим шагом".

Механизм предусматривает, что правительства Дании и Фарерских островов теперь должны назначить по два члена в совет по разрешению споров. Если они не смогут выйти на приемлемое решение, Верховный суд Дании делегирует в совет трех судей.

Фарерские острова – это группа островов на севере Атлантического океана между Шотландией, Норвегией и Исландией. Они являются автономным районом Дании с 1948 года и имеют контроль над всей властью, кроме обороны и внешней политики.

Фареры пользуются относительно широкой автономией и даже не входят в состав Европейского Союза, в отличие от Дании. Территория присоединилась к санкциям ЕС, но оставила некоторые исключения, которые не распространяются на Копенгаген.