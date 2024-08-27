Франция задержала почти 60 мигрантов, которые хотели пересечь Ла-Манш

Французская полиция во вторник, 27 августа, обнаружила и задержала почти 60 мигрантов, которые, вероятно, намеревались попасть в Великобританию, во время операций на северо-западном побережье Ла-Манша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Полицейские силы департамента Сена Приморская на северо-западном побережье Франции в течение вторника задержали около 58 мигрантов, в том числе девять несовершеннолетних.

Первую группу из 29 мигрантов патруль заметил на морском курорте Греже вблизи порта Дьепп.

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"Около 3:00 утра меня разбудили и спросили, есть ли свободное место", – рассказал AFP мэр Грежа Бертран Арен, добавив, что он также раздал афганским, иракским и эритрейским мигрантам воду и печенье.

Еще пять мигрантов были обнаружены в Дьеппе, причем одного из них поместили под стражу. Во время третьей операции полицейский патруль обнаружил группу из 24 мигрантов вблизи муниципалитета Лонруа.

Власти Сены Приморской объявили, что планируют усилить патрули, чтобы следить за попытками нелегальной миграции через Ла-Манш.

Ранее британские власти заявили, что количество мигрантов, прибывающих в Британию, пересекая Ла-Манш на лодках, стало рекордным в первой половине 2024 года.

В Лондоне ранее объявили о новых мерах для противодействия нелегальной миграции – в частности увеличение количества депортационных рейсов и усиление борьбы с работодателями, которые нанимают нелегальных рабочих.

Последние опросы показали, что контроль над иммиграцией является важнейшим вопросом для британских избирателей впервые за последние восемь лет.