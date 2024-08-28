Кулеба: Аргумент про можливу ескалацію з боку Росії став виправданням

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що найбільша проблема, з якою стикається Київ у війні з Росією, полягає в тому, що союзники бояться посилювати підтримку України, побоюючись ескалації конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24, він сказав на спільній панелі з польським колегою Радославом Сікорським в рамках форуму Campus Polska Przyszłości

Кулеба підкреслив, що "війна забирає дуже багато ресурсів, грошей, зусиль, техніки.

"Але найбільші проблеми завжди починаються в головах людей. Від самого початку російського вторгнення найбільшою проблемою, з якою зіткнулася Україна, було те, що страх ескалації конфлікту домінував у прийнятті рішень нашими союзниками. Ви можете цього не знати, але, кожне прохання України про надання зброї нового типу спочатку зустрічало відмову", – повідомив Кулеба.

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За його оцінкою, "якби страх перед ескалацією не був головним фактором, який впливав на рішення союзників, Україна зараз була б у набагато кращому становищі і отримала б необхідне озброєння набагато раніше".

Він додав, що "затягування війни коштувало нам життів українців і позначилося на нашій економіці".

За словами Кулеби, "найбільший виклик – переконати наших союзників підтримати нас, щоб вони не думали про реакцію Москви".

"Росіяни скинули сотні тисяч ракет, снарядів на нашу територію. Чому? Тому що вони мають дуже чітку стратегію і чітку мету: знищити Україну", – заявив глава МЗС України.

За його оцінкою, аргумент про можливу ескалацію з боку Росії став приводом для того, щоб не вживати рішучих дій, які б допомогли Україні перемогти.

"Не бійтеся реакції Росії, ми не боїмося. Ми нічого не боїмося. Допоможіть нам. Дайте нам те, що нам потрібно. Ми переможемо в цій війні і потім будемо читати в підручниках історії, як ми разом приймали рішення", – наголосив український міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба після масованого ракетного удару РФ заявив, що союзники можуть ухвалити два рішення, які допоможуть покласти край російському терору.

ЗМІ раніше повідомили, що Україна збирається надати адміністрації Байдена перелік цілей в глибині території Росії у спробах переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї.