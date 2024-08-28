США оголосили нові санкції через дії ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан

Державний департамент США в середу, 28 серпня, оголосив про санкції проти ізраїльської "поселенської" організації та громадянина Ізраїлю, причетних до насильства проти палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера.

Під санкції США потрапила ізраїльська неурядова організація "А-Шомер ЙОШ", яка, як стверджується, надає матеріальну підтримку форпосту "ферма Мейтарім" – поселенню на Західному березі, яке вже перебуває в американському чорному списку.

Стверджується, що активісти "А-Шомер ЙОШ" побудували огорожу довкола села Хірбет Занута на Західному березі після того, як його вимушено покинули 250 палестинців.

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Також нові санкції США стосуються координатор з питань безпеки поселення Іцхар, Іцхака Леві Філанта, який у лютому очолив групу озброєних поселенців, що встановили блокпости для витіснення палестинців з їхніх земель.

"Екстремістське насильство з боку поселенців на Західному березі річки Йордан спричиняє сильні людські страждання, шкодить безпеці Ізраїлю і підриває перспективи миру і стабільності в регіоні", – зазначив Міллер, закликавши ізраїльську владу притягнути до відповідальності винних у насильстві.

Після війни 1967 року Ізраїль окупував Західний берег річки Йордан, який палестинці вважають основою своєї держави. Ізраїльтяни побудували на Західному березі єврейські поселення, які більшість країн світу вважають незаконними.

Ізраїль заперечує це і посилається на історичні та біблійні зв'язки з цією землею.

У лютому президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє США запровадити нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, причетних до насильницьких нападів на палестинців.