США объявили новые санкции из-за действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан

Государственный департамент США в среду, 28 августа, объявил о санкциях против израильской "поселенческой" организации и гражданина Израиля, причастных к насилию против палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера.

Под санкции США попала израильская неправительственная организация "А-Шомер ЙОШ", которая, как утверждается, оказывает материальную поддержку форпосту "ферма Мейтарим" – поселению на Западном берегу, которое уже находится в американском черном списке.

Утверждается, что активисты "А-Шомер ЙОШ" построили ограждение вокруг деревни Хирбет Занута на Западном берегу после того, как его вынужденно покинули 250 палестинцев.

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Также новые санкции США касаются координатор по вопросам безопасности поселения Ицхар, Ицхака Леви Филанта, который в феврале возглавил группу вооруженных поселенцев, установивших блокпосты для вытеснения палестинцев с их земель.

"Экстремистское насилие со стороны поселенцев на Западном берегу реки Иордан вызывает сильные человеческие страдания, вредит безопасности Израиля и подрывает перспективы мира и стабильности в регионе", – отметил Миллер, призвав израильские власти привлечь к ответственности виновных в насилии.

После войны 1967 года Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, который палестинцы считают основой своего государства. Израильтяне построили на Западном берегу еврейские поселения, которые большинство стран мира считают незаконными.

Израиль отрицает это и ссылается на исторические и библейские связи с этой землей.

В феврале президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий США ввести новые санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к насильственным нападениям на палестинцев.