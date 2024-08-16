Боррель пропонує нові санкції ЄС проти ізраїльських поселенців

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що запропонує ухвалити нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан після інциденту в селі Джит.

Про це Боррель написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Напередодні, 15 серпня, в палестинському селі Джит кількадесят ультраправих євреїв підпалили кілька будинків та автомобілів, що належать палестинським сім'ям. Місцеві стверджують, що одного палестинця було вбито.

Боррель засудив інцидент у Джиті, засудивши "фактичну безкарність" ізраїльтян-поселенців, які "розпалюють насильство на окупованому Західному березі, ставлячи під загрозу будь-який шанс на мир".

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"Уряд Ізраїлю має негайно припинити всі ці неприйнятні дії. Я підтверджую свій намір представити Євросоюзу пропозицію про санкції проти тих, хто заохочує насильство з боку поселенців, включно з кількома міністрами в ізраїльському уряді", – додав він.

Хоча топдипломат ЄС не уточнив, про яких міністрів ідеться, раніше він пропонував накласти санкції на міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра і міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

Будь-які санкції проти Ізраїлю потребуватимуть схвалення 27 держав – членів Євросоюзу, а серед них немає єдності стосовно ставлення до цієї держави. Серед іншого, одним із провідних союзників Ізраїлю в ЄС є Угорщина.

В останні місяці на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази деякі члени ЄС активно закликали переглянути торговельні умови з Ізраїлем або запровадити інші санкції.