Іспанія передасть Україні ще сім генераторів

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що підтримка України "не похитнеться" і продовжуватиметься "без тріщин" перед обличчям російської агресії, а також анонсував відправку ще семи потужних генераторів в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Periodico.

Альбарес відвідав штаб-квартиру компанії Finanzauto в промисловому комплексі в Мадриді, де знаходяться сім генераторів. Вони будуть відправлені найближчими днями через Польщу, щоб їх могло використовувати цивільне населення України в умовах "нової зими, яка обіцяє бути особливо важкою".

фото Interempresas

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев супроводжував іспанського міністра під час його візиту. Погорельцев охарактеризував напади Росії на базову інфраструктуру для цивільного населення, таку як об'єкти енергетики, як "відсутність людяності" і "порушення міжнародного права".

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Сім генераторів, переданих Іспанським агентством з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (Aecid), три на 200 і чотири на 220 кВ, вартістю 360 000 євро, додаються до ще чотирнадцяти генераторів і двох машин швидкої допомоги, які були відправлені в листопаді 2022 року.

Погорельцев підкреслив, що генератори допоможуть пом'якшити наслідки безперервних російських бомбардувань об'єктів критичної інфраструктури та забезпечити стабільне електропостачання.

"Не в змозі досягти своїх цілей на полі бою, російські війська вдаються до методів терору проти цивільного населення", – сказав український посол.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у вівторок, 27 серпня, під час візиту до міста Толедо зустрілась із українськими військовослужбовцями, які проходять навчання в межах місії ЄС.

Раніше Роблес говорила, що не має інформації про використання Україною іспанської зброї на території Курської області, але зазначила, що саме Київ визначає, як використовувати передану зброю.