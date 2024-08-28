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Испания передаст Украине еще семь генераторов

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Новости — Среда, 28 августа 2024, 20:46 — Иванна Костина

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что поддержка Украины "не пошатнется" и будет продолжаться "без трещин" перед лицом российской агрессии, а также анонсировал отправку еще семи мощных генераторов в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Periodico.

Альбарес посетил штаб-квартиру компании Finanzauto в промышленном комплексе в Мадриде, где находятся семь генераторов. Они будут отправлены в ближайшие дни через Польшу, чтобы их могло использовать гражданское население Украины в условиях "новой зимы, которая обещает быть особенно тяжелой".

 

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сопровождал испанского министра во время его визита. Погорельцев охарактеризовал нападения России на базовую инфраструктуру для гражданского населения, такую как объекты энергетики, как "отсутствие человечности" и "нарушение международного права".

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Семь генераторов, переданных Испанским агентством по международному сотрудничеству в области развития (Aecid), три на 200 и четыре на 220 кВ, стоимостью 360 000 евро, добавляются к еще четырнадцати генераторам и двум машинам скорой помощи, которые были отправлены в ноябре 2022 года.

Погорельцев подчеркнул, что генераторы помогут смягчить последствия непрекращающихся российских бомбардировок объектов критической инфраструктуры и обеспечить стабильное электроснабжение.

"Не в состоянии достичь своих целей на поле боя, российские войска прибегают к методам террора против гражданского населения", – сказал украинский посол.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник, 27 августа, во время визита в город Толедо встретилась с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение в рамках миссии ЕС.

Ранее Роблес говорила, что не располагает информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области, но отметила, что именно Киев определяет, как использовать переданное оружие.

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