СМИ: Катар последним претендует на приобретение предприятий "Роснефти" в Германии

Суверенный фонд благосостояния Катара остался последним претендентом на немецкие активы "Роснефти", которые с 2022 года находятся под внешним управлением.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Как рассказал собеседник агентства, катарская делегация в течение последних недель посетила Берлин для переговоров о покупке.

Немецкое правительство якобы согласилось на сделку, в то же время в комментарии Bloomberg Министерство экономики страны заявило, что окончательного решения еще нет.

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Как напомнили журналисты, эта сделка может положить конец двухлетней борьбе за немецкие предприятия "Роснефти", которые пришлось взять под контроль после того, как полномасштабное вторжение России в Украину вызвало мировой энергетический кризис.

В сентябре 2022 года Германия взяла под управление Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH – немецкие дочерние компании "Роснефти".

Катар уже владеет около 19% акций Rosneft Deutschland, которому принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Шведте, к северо-востоку от Берлина, вблизи польской границы, напомнило агентство.

Отмечается, что среди заинтересованных в покупке сторон была также индийская компания Reliance Industries, но сейчас отказалась от этой идеи.

Как известно, в марте 2023 года суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против правительства и подтвердил законность его решения о передаче нефтеперерабатывающего завода российской компании под внешнее управление.

В феврале 2024 года стало известно, что в Германии готовятся к национализации Rosneft Deutschland.