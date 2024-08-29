СМИ: Катар последним претендует на приобретение предприятий "Роснефти" в Германии
Суверенный фонд благосостояния Катара остался последним претендентом на немецкие активы "Роснефти", которые с 2022 года находятся под внешним управлением.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".
Как рассказал собеседник агентства, катарская делегация в течение последних недель посетила Берлин для переговоров о покупке.
Немецкое правительство якобы согласилось на сделку, в то же время в комментарии Bloomberg Министерство экономики страны заявило, что окончательного решения еще нет.
Как напомнили журналисты, эта сделка может положить конец двухлетней борьбе за немецкие предприятия "Роснефти", которые пришлось взять под контроль после того, как полномасштабное вторжение России в Украину вызвало мировой энергетический кризис.
В сентябре 2022 года Германия взяла под управление Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH – немецкие дочерние компании "Роснефти".
Катар уже владеет около 19% акций Rosneft Deutschland, которому принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Шведте, к северо-востоку от Берлина, вблизи польской границы, напомнило агентство.
Отмечается, что среди заинтересованных в покупке сторон была также индийская компания Reliance Industries, но сейчас отказалась от этой идеи.
Как известно, в марте 2023 года суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против правительства и подтвердил законность его решения о передаче нефтеперерабатывающего завода российской компании под внешнее управление.
В феврале 2024 года стало известно, что в Германии готовятся к национализации Rosneft Deutschland.