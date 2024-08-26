У Норвегії розповіли, що Росія вербує місцевих злочинців для диверсій

У Норвегії попередили, що російська розвідка може вербувати норвезьких злочинців у своїх інтересах для скоєння диверсій.

Про це заявила Беате Гангос, директорка Норвезької поліційної служби безпеки (PST), пише "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.

Видання відзначило, що у кількох країнах російська розвідка спонукала місцевих злочинців та злочинні організації до скоєння диверсій. Гангос зазначила, що у Норвегії розслідують кілька таких інцидентів.

"Російська розвідка використовує злочинців для здійснення диверсій. Від служб інших країн ми знаємо, що поставки зброї в Україну є особливо вразливими. У Норвегії ми особливо пильні, коли справа стосується енергетичного сектора", – сказала Гангос виданню.

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PST відомо про те, що російська розвідка контактувала з норвезькими злочинцями через соціальні мережі та різні мобільні застосунки.

"Російська розвідка вербує цифровим способом. Справа також у тому, що ті, хто отримує та виконує завдання, не обов’язково розуміють, хто насправді є клієнтом", – сказала Гангос.

У зв’язку з кількома справами на етапі розслідування Гангос не стала конкретизувати деталей.

Ще весною Норвезька поліційна служба безпеки заявляла, що агенти російської розвідки працюють у Західній Норвегії, щоби готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

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