Глава МЗС Литви щодо затримки постачання зброї Україні: Чи ми не є частиною проблеми?

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато країн Європейського Союзу не виконують своїх зобов’язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, і це ускладнює ситуацію на фронті.

Таку думку він висловив перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс наголосив, що країни ЄС мають поставити собі запитання, чи в жорстоких атаках Росії на цивільні обʼєкти в Україні немає їхньої провини.

Він зауважив, що часто обіцяна якоюсь країною ЄС ще торік Україні зброя може бути доставлена на фронт лише у 2027 році. Буває, що поставлена зброя непридатна на фронті або потребує ремонту.

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Очільник МЗС Литви наголосив, що з обіцяних Україні ЗРК Patriot Київ не отримав ще жодної, а також з червня не отримав жодного пакета боєприпасів від країн ЄС.

Крім того, Україна почала експлуатувати лише невелику кількість винищувачів F-16.

"Тому я запитую, чи ми не є частиною проблеми, чи ми до цього ставимося серйозно, чи ми дійсно вживаємо заходів, щоб ці жахливі речі припинилися?" – сказав Ландсбергіс.

Міністр підкреслив, що Росія має надійних друзів: Іран і Північну Корею, а вони готові постачати Росії обіцяну зброю.

Тому, як підкреслив міністр, європейські політики гарно розповідають своїм громадянам про допомогу Україні, а коли справа доходить до поставок озброєння – ситуація виглядає зовсім інакше.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.

Нещодавно міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив масовані ракетні атаки РФ і закликав надавати Україні більшу підтримку.