Голова "Нафтогазу" на зустрічі з Фіцо говорив про енергетичну безпеку

Голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов повідомив про проведену зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це Чернишов написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, ключовою темою зустрічі стала співпраця для зміцнення спільної енергетичної безпеки в умовах сучасних викликів.

"Для Словаччини це про стабільне постачання енергоресурсів для населення, для України – про посилення національної безпеки через сприяння диверсифікації Європою джерел постачання енергії", – зазначив голова Нафтогазу.

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Він подякував очільнику словацького уряду "за конструктивну позицію та відкритість до діалогу".

"Домовилися працювати разом над забезпеченням енергетичної стійкості регіону", – додав Чернишов.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

Європейська комісія після вивчення ситуації з припиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну констатувала, що підстав непокоїтись через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає.

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