Глава "Нафтогаза" на встрече с Фицо говорил об энергетической безопасности
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил о проведенной встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Об этом Чернышов написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
По его словам, ключевой темой встречи стало сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности в условиях современных вызовов.
"Для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, для Украины – об усилении национальной безопасности через содействие диверсификации Европой источников энергии", – отметил глава Нафтогаза.
Он поблагодарил главу словацкого правительства "за конструктивную позицию и открытость к диалогу".
"Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона", – добавил Чернышов.
Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.
Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.
Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.
Читайте также: Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.