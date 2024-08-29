Глава "Нафтогаза" на встрече с Фицо говорил об энергетической безопасности

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил о проведенной встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом Чернышов написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ключевой темой встречи стало сотрудничество для укрепления общей энергетической безопасности в условиях современных вызовов.

"Для Словакии это о стабильных поставках энергоресурсов для населения, для Украины – об усилении национальной безопасности через содействие диверсификации Европой источников энергии", – отметил глава Нафтогаза.

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Он поблагодарил главу словацкого правительства "за конструктивную позицию и открытость к диалогу".

"Договорились работать вместе над обеспечением энергетической устойчивости региона", – добавил Чернышов.

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

Европейская комиссия после изучения ситуации с прекращением транзита нефти российского "Лукойла" через Украину констатировала, что оснований беспокоиться из-за энергетической безопасности Словакии и Венгрии нет.

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