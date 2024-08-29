Глава МЗС Естонії проти скорочення диппредставництв для економії бюджету

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що виступає проти скорочення дипломатичного представництва країни для економії бюджету, що нині обговорюється в уряді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері естонського Radio 4.

Тсахкна визнав необхідність економії державних коштів, однак додав, що у підвідомчій йому сфері не можна заощадити за рахунок закриття посольств Естонії чи зменшення дипломатичного представництва у НАТО чи Європейському Союзі.

Він нагадав, що минулого року естонське МЗС уже скоротило 5% посад, і наголосив, що Естонія – хоч і маленька держава, але повинна брати участь у різних організаціях "так само, як великі країни".

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"Чого я точно не хочу, то це закрити бодай одне посольство або зменшити наше представництво в НАТО чи Європейському союзі. Але неминуче якісь ще урізання доведеться зробити і Міністерству закордонних справ. Можливо, насамперед за рахунок адміністративних і поточних витрат", – припустив міністр.

Нагадаємо, в липні в Естонії затвердили новий уряд на чолі з Крістеном Міхалом після того, як експрем’єрка Кая Каллас подала у відставку для роботи Високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Новий естонський уряд уже запропонував підвищити податок на додану вартість, податок на прибуток і акцизи на алкоголь, тютюн і бензин – зокрема для того, щоб втілити цілі з витрат на оборону.

Такі кроки, говорив прем'єр Естонії, покликані посилити безпеку країни перед загрозою з боку Росії.