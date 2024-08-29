Глава МИД Эстонии против сокращения диппредставительств для экономии бюджета

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что выступает против сокращения дипломатического представительства страны для экономии бюджета, что сейчас обсуждается в правительстве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире эстонского Radio 4.

Тсахкна признал необходимость экономии государственных средств, однако добавил, что в подведомственной ему сфере нельзя сэкономить за счет закрытия посольств Эстонии или уменьшения дипломатического представительства в НАТО или Европейском Союзе.

Он напомнил, что в прошлом году эстонский МИД уже сократил 5% должностей, и подчеркнул, что Эстония – хоть и маленькое государство, но должна участвовать в различных организациях "так же, как большие страны".

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"Чего я точно не хочу, так это закрыть хотя бы одно посольство или уменьшить наше представительство в НАТО или Европейском союзе. Но неизбежно какие-то еще урезания придется сделать и Министерству иностранных дел. Возможно, прежде всего за счет административных и текущих расходов", – предположил министр.

Напомним, в июле в Эстонии утвердили новое правительство во главе с Кристеном Михалом после того, как экс-премьер Кая Каллас подала в отставку для работы Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Новое эстонское правительство уже предложило повысить налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и акцизы на алкоголь, табак и бензин – в частности для того, чтобы воплотить цели по расходам на оборону.

Такие шаги, говорил премьер Эстонии, призваны усилить безопасность страны перед угрозой со стороны России.