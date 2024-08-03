Швеція закриває посольство в Лівані на тлі ризику ескалації на Близькому Сході

Швеція заявила в суботу, що закриває своє посольство в ліванській столиці Бейруті через побоювання, що війна в Газі може перерости в регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Відповідну заяву очільника шведського МЗС Тобіаса Більстрьома наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Перед цим Швеція вже закликала тисячі своїх громадян покинути Ліван через ризик ескалації на Близькому Сході.

"Міністерство закордонних справ доручило своїм співробітникам покинути Бейрут і виїхати на Кіпр, а також планує тимчасове перенесення свого посольства", – заявив очільник МЗС.

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Він пояснив, що посольство лишатиметься закритим протягом серпня, про те рішення про припинення його роботи "може бути продовжено залежно від ситуації з безпекою".

"Міністерство уважно стежить за розвитком подій", – додав міністр.

За даними МЗС, до 10 тисяч громадян Швеції могли відвідати Ліван цього літа, незважаючи на попередження про заборону на в'їзд до цієї країни, що діє з жовтня 2023 року.

Більстрьом ще раз закликав шведів якнайшвидше залишити Ліван "поки це можливо".

Нагадаємо, США вирішили відправити авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, де очікують на відплату Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Раніше високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.