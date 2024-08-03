Швеция закрывает посольство в Ливане на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке

Швеция заявила в субботу, что закрывает свое посольство в ливанской столице Бейруте из-за опасений, что война в Газе может перерасти в региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление главы шведского МИД Тобиаса Билльстрёма приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Перед этим Швеция уже призвала тысячи своих граждан покинуть Ливан из-за риска эскалации на Ближнем Востоке.

"Министерство иностранных дел поручило своим сотрудникам покинуть Бейрут и выехать на Кипр, а также планирует временный перенос своего посольства", – заявил глава МИД.

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Он пояснил, что посольство будет оставаться закрытым в течение августа, о том решение о прекращении его работы "может быть продлено в зависимости от ситуации с безопасностью".

"Министерство внимательно следит за развитием событий", – добавил министр.

По данным МИД, до 10 тысяч граждан Швеции могли посетить Ливан этим летом, несмотря на предупреждение о запрете на въезд в эту страну, действующий с октября 2023 года.

Билльстрем еще раз призвал шведов как можно быстрее покинуть Ливан "пока это возможно".

Напомним, США решили отправить авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.