Макрон захищає творця церемонії відкриття Олімпіади, якому погрожували смертю

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "обурений" кіберзнущанням над хореографом церемонії відкриття Олімпійських ігор Томасом Джоллі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Макрон похвалив "сміливість" Джоллі, додавши, що усі французи пишаються церемонією відкриття Олімпіади-2024 у Парижі.

"Французи дуже пишаються цією церемонією. Франція продемонструвала свою зухвалість з притаманною їй мистецькою свободою", – зазначив він.

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Французький президент додав, що "сміливе мистецтво Джоллі на церемонії відкриття ощасливило багатьох людей".

Мер Парижа Анн Ідальго також висловила свою "непохитну підтримку" Джоллі.

"Для Парижа було гордістю і честю мати можливість розраховувати на його талант, який звеличував наше місто і розповідав світові, ким ми є", – додала вона.

Паризька прокуратура повідомила, що Джоллі подав заяву в поліцію через погрози вбивством, "публічні образи" і "наклеп".

Джоллі заявив, що він став "об'єктом погроз і образ у соціальних мережах, які критикують його сексуальну орієнтацію" і також помилкові припущення про його ізраїльське походження.

Розслідування доручено Центральному управлінню Франції у боротьбі зі злочинами проти людяності і злочинами на ґрунті ненависті.

Французька діджейка і ЛГБТК+ активістка Барбара Бутч, яка також брала участь у церемонії, теж подала скаргу в прокуратуру на початку цього тижня через кібербулінг і погрози смерті.

У той час як церемонія відкриття в цілому отримала схвальні відгуки, сцена, що нагадувала Таємну вечерю, викликала лють серед католицької церкви, та ультраправих політиків у Франції. У сцені брали участь травесті артисти, трансгендерна модель і голий співак, загримований під Діоніса.

Організатори перепросили і заявили, що не мали наміру виявляти неповагу до жодної релігійної групи.

Джоллі також сказав, що сцена повинна була зображати язичницьке свято, пов'язане з богами Олімпу, а не картину Леонардо да Вінчі "Таємна вечеря" з Ісусом Христом і його апостолами.

Раніше стало відомо, що Німеччина хоче прийняти Олімпіаду у 50-ту річницю свого возз'єднання.

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