Німеччина хоче прийняти Олімпіаду у 50-ту річницю свого возз'єднання

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підписала 2 серпня в Парижі попередню угоду про подання країною заявки на проведення Олімпіади в 2040 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Фезер зазначила, що уряд одностайно підтримує нову заявку Німеччини на проведення Олімпіади та Паралімпіади.

"Ми хочемо використовувати великі можливості, які Олімпійські ігри пропонують для нашої згуртованості, нашої економіки та спорту", – сказала вона.

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Фезер зазначила, що в 2040 році відзначатиметься 50-річчя возз'єднання Німеччини, тому подання заявки на цей рік стане "сильним символом" і "знаком демократії".

Уряд Німеччини заявив, що збирається виділити 6,95 мільйона євро на підготовку заявки.

Зацікавленість в участі в конкурсі на проведення Олімпіади висловили Берлін, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен і Рейнсько-Рурський регіон. Німецькі високопоставлені спортивні посадовці зазначали, що, найімовірніше, заявку подадуть від двох міст або регіонів.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка у минулому займалась стрибками на батуті, нещодавно демонстративно зробила сальто.

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