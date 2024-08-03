У Сербії стався вибух на виробництві боєприпасів: є постраждалі
У сербському місті Валєво зранку у суботу, 3 серпня, стався вибух на заводі Krušik, який виробляє боєприпаси.
Про це повідомив портал Danas, пише "Європейська правда".
За неофіційними даними, на виробництві вибухнула міна, внаслідок чого постраждали вісім осіб.
У центрі невідкладної допомоги Валєва повідомили, що одну людину госпіталізували з важкими травмами.
Загалом у приміщенні, де стався вибух, перебувало близько двадцяти людей.
Офіційно керівництво заводу Krušik повідомило, що три людини отримали легкі поранення сьогодні в цеху лабораторії мін під час роботи з капсулем.
"Подія не мала ширшого масштабу, що унеможливило більші людські та матеріальні збитки", – йдеться у короткому повідомленні пресслужби підприємства.
Нагадаємо, наприкінці липня стався вибух на заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен.
А у червні у Польщі стався вибух і пожежа на сміттєпереробному заводі, розташованого поблизу міста Лодзь.