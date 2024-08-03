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У Сербії стався вибух на виробництві боєприпасів: є постраждалі

Новини — Субота, 3 серпня 2024, 19:11 — Ірина Кутєлєва

У сербському місті Валєво зранку у суботу, 3 серпня, стався вибух на заводі Krušik, який виробляє боєприпаси.

Про це повідомив портал Danas, пише "Європейська правда".

За неофіційними даними, на виробництві вибухнула міна, внаслідок чого постраждали вісім осіб.

У центрі невідкладної допомоги Валєва повідомили, що одну людину госпіталізували з важкими травмами.

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Загалом у приміщенні, де стався вибух, перебувало близько двадцяти людей.

Офіційно керівництво заводу Krušik повідомило, що три людини отримали легкі поранення сьогодні в цеху лабораторії мін під час роботи з капсулем.

"Подія не мала ширшого масштабу, що унеможливило більші людські та матеріальні збитки", – йдеться у короткому повідомленні пресслужби підприємства.

Нагадаємо, наприкінці липня стався вибух на заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен.

А у червні у Польщі стався вибух і пожежа на сміттєпереробному заводі, розташованого поблизу міста Лодзь.

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Сербія
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