В Сербии произошел взрыв на производстве боеприпасов: есть пострадавшие

В сербском городе Валево утром в субботу, 3 августа, произошел взрыв на заводе Krušik, который производит боеприпасы.

Об этом сообщил портал Danas, пишет "Европейская правда".

По неофициальным данным, на производстве взорвалась мина, в результате чего пострадали восемь человек.

В центре неотложной помощи Валева сообщили, что одного человека госпитализировали с тяжелыми травмами.

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Всего в помещении, где произошел взрыв, находилось около двадцати человек.

Официально руководство завода Krušik сообщило, что три человека получили легкие ранения сегодня в цехе лаборатории мин во время работы с капсулем.

"Событие не имело более широкого масштаба, что сделало невозможным большие человеческие и материальные убытки", – говорится в коротком сообщении пресс-службы предприятия.

Напомним, в конце июля произошел взрыв на заводе химического концерна BASF в немецком городе Людвигсхафен.

А в июне в Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, расположенного вблизи города Лодзь.