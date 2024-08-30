Туреччина заявляє про затримання понад 100 осіб за підозрою у зв’язках з ІДІЛ
Туреччина заявила, що цього тижня затримала понад 100 осіб, яких підозрюють у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Це стало останнім масовим затриманням в Туреччині, спрямованим проти цієї терористичної організації.
Нові рейди відбулися по всій країні, в тому числі в столиці Анкарі і найбільшому місті Туреччини Стамбулі.
Арешт 119 осіб на цьому тижні послідував за іншими масовими затриманнями, в тому числі 99, про які було оголошено на початку серпня.
Після розпаду самопроголошеного "халіфату" у 2019 році деякі підозрювані члени ІДІЛ оселилися в Туреччині.
Турецька влада заявила, що з червня 2023 року було заарештовано понад 3600 осіб, підозрюваних у зв'язках угрупованням.
Нещодавно Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення двом чоловікам у підготовці стрілянини біля парламенту Швеції в центрі Стокгольма.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше заявляла, що країна стикається з "постійно високою" загрозою ісламського тероризму.