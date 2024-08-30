Туреччина заявляє про затримання понад 100 осіб за підозрою у зв’язках з ІДІЛ

Туреччина заявила, що цього тижня затримала понад 100 осіб, яких підозрюють у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Це стало останнім масовим затриманням в Туреччині, спрямованим проти цієї терористичної організації.

Нові рейди відбулися по всій країні, в тому числі в столиці Анкарі і найбільшому місті Туреччини Стамбулі.

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Арешт 119 осіб на цьому тижні послідував за іншими масовими затриманнями, в тому числі 99, про які було оголошено на початку серпня.

Після розпаду самопроголошеного "халіфату" у 2019 році деякі підозрювані члени ІДІЛ оселилися в Туреччині.

Турецька влада заявила, що з червня 2023 року було заарештовано понад 3600 осіб, підозрюваних у зв'язках угрупованням.

Нещодавно Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення двом чоловікам у підготовці стрілянини біля парламенту Швеції в центрі Стокгольма.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше заявляла, що країна стикається з "постійно високою" загрозою ісламського тероризму.