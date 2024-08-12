Німеччина стикається з "постійно високою" загрозою ісламського тероризму, заявила міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер.

Заяву очільниці МВС Німеччини наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Її коментар з’явився через кілька днів після того, як в сусідній Австрії були скасовані концерти Тейлор Свіфт через ймовірну підготовку теракту.

За словами Фезер, органи безпеки Австрії зіткнулися з "серйозною ісламістською загрозою", коли минулого тижня зірвали план нападу на концерти Свіфт.

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"Наша країна також знаходиться в центрі уваги джихадистських організацій", – зазначила німецька міністерка, виділивши угруповання "Ісламська держава" і одне з його відгалужень "Хорасан" (ISKP).

"Ісламістські терористичні організації, а також окремі ісламістські злочинці, які часто радикалізуються значною мірою самостійно, становлять небезпеку, яка існує в усі часи", – додала очільниця МВС.

Три концерти Свіфт у Відні, які мали зібрати 195 тисяч глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу минулого тижня після того, як уряд повідомив про запланований теракт.

Повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Поліція Австрії заявила, що 19-річний підозрюваний зізнався у своїх намірах.

Однак згодом стало відомо, що підозрюваний тепер заперечує всі звинувачення.