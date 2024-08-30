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Німецьку "подругу Путіна" спробували облити фарбою 

Новини — П'ятниця, 30 серпня 2024, 11:26 — Марія Ємець

Під час передвиборчої події німецької політикині Сари Вагенкнехт її спробували облити фарбою.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався в четвер у Тюрингії, де альянс Сари Вагенкнехт має шанси отримати гарні результати на земельних виборах, що пройдуть цієї неділі. 

Коли Вагенкнехт виступала з промовою, якийсь чоловік спробував розпилити на неї рожеву фарбу. Вона встигла відступити вбік і майже не постраждала.

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Martin Schutt/dpa

Нападника швидко зупинила охорона та присутні, а натовп почав скандувати "Сара, Сара!". 

"Помітно, що декому ми не подобаємося. І це говорить на нашу користь. Не давайте себе залякати, ми не дозволимо нас залякати. Ми збираємося змінити цю країну", – продовжила вона, повернувшись до подіуму. 

Затриманий чоловік нічого не вигукував і не коментував, про його мотиви поки не повідомляли. 

Нагадаємо, Вагенкнехт вийшла з лав "Лівих" і заснувала власну партію BSW на початку року. 

Нещодавно Вагенкнехт закликала вилучити всі кошти на постачання зброї Україні з федерального бюджету на 2025 рік.

Також вона збирається домагатися зняття ембарго на російську нафту і закликає розслідувати роль чинного німецького уряду у вибухах на "Північному потоці".

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Німеччина
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