У разі участі ультралівої партії BSW в земельному уряді федеральної землі Бранденбург її засновниця Сара Вагенкнехт заявляє про наміри добиватися зняття ембарго на російську нафту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Stern.

Вагенкнехт хоче домогтися того, щоб на нафтопереробний завод у Шведті знову постачалася російська нафта, якщо вона візьме участь в уряді Бранденбургу. Це було б краще, ніж "довго і дорого випрошувати нафту, не маючи можливості вийти на повну потужність", сказала Вагенкнехт.

Уряд землі Бранденбург, до якої належить НПЗ, не змириться з ембарго і невизначеною ситуацією в Шведті, але чинитиме політичний тиск на Берлін, сказала Вагенкнехт.

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Через напад Росії на Україну федеральний уряд припинив імпорт російської нафти на початку 2023 року і переключив постачання на інші джерела. Відтоді, однак, довоєнних потужностей так і не вдалося досягти. У першій половині 2024 року потужність заводу становила лише 76,2%, повідомив федеральний уряд у відповідь на запит члена Бундестагу від Лівої партії та колишнього міністра фінансів Бранденбургу Крістіана Ґьорке. У довоєнний час у 2021 році потужність становила 98,8 відсотка.

Вагенкнехт назвала дотримання нафтового ембарго проти Росії "дурною політикою за рахунок Бранденбурга і всієї країни". Той, хто не виправить цю помилку, не лише ставить під загрозу промислову базу Шведта, але й робить енергію невиправдано дорогою для всіх, сказала вона..

Головний кандидат від СДПН і прем'єр-міністр землі Дітмар Вайдке продемонстрував свою відкритість до переговорів з виборчим альянсом Сари Вагенкнехт після земельних виборів 22 вересня і не виключив створення союзу. "Якщо BSW хоче довести, що вона може керувати державою, тоді ми можемо говорити з BSW", – сказав Вайдке.

"Однак, зрештою, в діях уряду потрібен прагматизм. У землі Бранденбург не приймаються рішення з питань міграції чи майбутнього України", – зазначив він.

Згідно з опитуванням, проведеним у липні, "Альтернатива для Німеччини, претендує на 24% голосів у Бранденбурзі, що робить її найсильнішою партією. Соціал-демократи отримали 20%, а ХДС – 19%. "Альянс Сари Вагенкнехт", який вперше бере участь у виборах, отримав 17%, згідно з опитуванням.

У вересні нові земельні парламенти будуть обрані в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. "Альтернатива для Німеччини" та Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) зосереджуються на питаннях миру та міграції. Обидві партії виступають проти поставок зброї в Україну і за негайні переговори між Україною та Росією.

ХДС у трьох землях не виключає можливої співпраці з BSW. Лідер партії Вагенкнехт також ставить формування коаліції в залежність від позиції партнерів щодо війни в Україні.

Вагенкнехт також вважає, що німецький уряд міг би заощадити кошти шляхом урізання кількох статей бюджету, в тому числі щодо допомоги Україні.