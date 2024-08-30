Немецкую "подругу Путина" попытались облить краской

Во время предвыборного события немецкого политика Сары Вагенкнехт на нее распылили краску.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в четверг в Тюрингии, где альянс Сары Вагенкнехт имеет шансы получить хорошие результаты на земельных выборах, которые пройдут в это воскресенье.

Когда Вагенкнехт выступала с речью, какой-то мужчина попытался распылить на нее розовую краску. Она успела отскочить в сторону и почти не пострадала.

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Martin Schutt/dpa

Нападающего быстро остановила охрана и присутствующие, а толпа начала скандировать "Сара, Сара!".

"Заметно, что некоторым мы не нравимся. И это говорит в нашу пользу. Не давайте себя запугать, мы не позволим нас запугать. Мы собираемся изменить эту страну", – продолжила она, вернувшись к подиуму.

Задержанный мужчина ничего не выкрикивал и не комментировал, о его мотивах пока не сообщали.

Напомним, Вагенкнехт вышла из рядов "Левых" и основала собственную партию BSW в начале года.

Недавно Вагенкнехт призвала изъять все средства на поставки оружия Украине из федерального бюджета на 2025 год.

Также она собирается добиваться снятия эмбарго на российскую нефть и призывает расследовать роль действующего немецкого правительства во взрывах на "Северном потоке".